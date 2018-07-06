В Воронеже муж-инженер принял третьи роды у жены на лавочке у подъезда

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Лужа крови напугала дворников и опоздавших на выезд медиков.

В Воронеже местным героем стал уже трижды отец. Его заслуга в том, что он самостоятельно принял третьи роды у жены. Муж-инженер стал настоящим специалистом после того, как увидел весь процес рождения своей дочери Нины. Началось с того, что пара была в гостях и одна из приглашенных дам – гинеколог – приметила признаки родов. Она сказала, что якобы все произойдет сегодня. Супруги приехали домой и почувствовали приближение радостного момента встречи с дочкой.

«Решили подождать машину на улице – и для оперативности, и чтобы детей не испугать криками. Сумку в роддом я приготовила заранее, мы её схватили и пошли», - вспоминает женщина.

Пока скорая ехала или «ползла», у роженицы начался процес.

«Когда вышли, Катя так кричала, что я понял: скорой мы, скорее всего, не дождёмся. Роды начались, когда мы ещё спускались по ступенькам, а когда Катя прилегла на скамейку, малышка появилась на свет», - вспоминает муж-инженер.

Девочка Нина появилась на свет в 2:45 на лавочке у подъезда, и примерно через пять минут подъехала скорая помощь. Вес ребенка 3,7 кг, осложнений нет, а вот отец-герой теперь стал местным героем.