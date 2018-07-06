В Воронеже муж-инженер принял третьи роды у жены на лавочке у подъезда

Лужа крови напугала дворников и опоздавших на выезд медиков.
В Воронеже местным героем стал уже трижды отец. Его заслуга в том, что он самостоятельно принял третьи роды у жены. Муж-инженер стал настоящим специалистом после того, как увидел весь процес рождения своей дочери Нины. Началось с того, что пара была в гостях и одна из приглашенных дам – гинеколог – приметила признаки родов. Она сказала, что якобы все произойдет сегодня. Супруги приехали домой и почувствовали приближение радостного момента встречи с дочкой.
Пока скорая ехала или «ползла», у роженицы начался процес.
Девочка Нина появилась на свет в 2:45 на лавочке у подъезда, и примерно через пять минут подъехала скорая помощь. Вес ребенка 3,7 кг, осложнений нет, а вот отец-герой теперь стал местным героем.