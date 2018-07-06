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Более десятка собак обнаружены убитыми на берегу реки в Архангельске

Сегодня, 12:04

В Архангельске убито более 10 уличных собак, люди боятся отпускать своих питомцев на прогулку.

В Архангельске на берегу реки Северная Двина обнаружены обезображенные тела более десятка собак. Один из местных жителей запечатлел увиденное на видео, но телефон разрядился и он не успел заснять все произошедшее полностью. Местные жители предполагают, что это работа местных живодеров, которые отлавливают бездомных собак и уничтожают их таким образом. У животных были связаны лапы, отрезаны головы, обнаружены следы колотых ран.

Такие случаи не единичны. В других городах России, например, в Новосибирске в 2018 году был зафиксирован случай подобного зверства. Собак топили, обрубив им лапы, а также отрезали головы.

Для многих жителей этих мест это вопиющий случай неслыханной жестокости. Они требуют разбирательства и поиска виновников произошедшего. Поступили обращения в правоохранительные органы с целью расследования данного инцидента, а также в Общество защиты животных по Архангельской области, ведь некоторые местные жители выпускают и своих собак на свободную прогулку по улицам города.

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