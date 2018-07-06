VistaNews.ru


«Ради забавы»: В Кургане живодер выбросил в окно кота

Сегодня, 11:32

Животное скончалось мучительной смертью на глазах у прохожих

В Кургане в местном сегменте социальных сетей активно обсуждают поступок местного жителя, который хладнокровно убил кота. Живодёр выбросило в окно из квартиры, расположенной на высоте нескольких этажей, спящее животное посреди дня. Очевидцы с места событий сообщают, что, падая, питомец разбил стекло и свалился на асфальт. Получив серьёзные травмы, кот попытался после падения самостоятельно подняться на ноги, однако, лишь едва привстав, замертво упал на землю. Местные жители утверждают, что юноша убил животное ради забавы. Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция. О личности подозреваемого правоохранители ничего не сообщают, но горожане пишут, что речь идёт о студенте местного колледжа. Парень был пьян во время данного инцидента и якобы сам подтвердил свою причастность к данному инциденту в личной переписке.

Ранее мы писали, что в Воронежской области живодер избил до смерти молотком щенка. Свои издевательства злоумышленник совершил на глазах у детей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Житель Барнаула убил кота пакетом с ацетоном

Живодер из Комсомольска-на-Амуре жестоко убил собаку на глазах у детей

Постиравший кота живодер из Коми намеревается «помыть» еще одно животное

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем