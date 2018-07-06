«Ради забавы»: В Кургане живодер выбросил в окно кота

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Животное скончалось мучительной смертью на глазах у прохожих

В Кургане в местном сегменте социальных сетей активно обсуждают поступок местного жителя, который хладнокровно убил кота. Живодёр выбросило в окно из квартиры, расположенной на высоте нескольких этажей, спящее животное посреди дня. Очевидцы с места событий сообщают, что, падая, питомец разбил стекло и свалился на асфальт. Получив серьёзные травмы, кот попытался после падения самостоятельно подняться на ноги, однако, лишь едва привстав, замертво упал на землю. Местные жители утверждают, что юноша убил животное ради забавы. Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция. О личности подозреваемого правоохранители ничего не сообщают, но горожане пишут, что речь идёт о студенте местного колледжа. Парень был пьян во время данного инцидента и якобы сам подтвердил свою причастность к данному инциденту в личной переписке.

Ранее мы писали, что в Воронежской области живодер избил до смерти молотком щенка. Свои издевательства злоумышленник совершил на глазах у детей.