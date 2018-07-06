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Источник подтвердил информацию о пострадавших, опровергнув версию с гранатой.

Продуктовая база в поселке Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области стала территорией, где два человека пострадали при взрыве газового баллона. Под Ростовом продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются причины. Пострадавшим оказана необходимая помощь.

«Открытого горения в результате взрыва не произошло. Есть двое пострадавших», - подтвердил анонимный источник в правоохранительных органах.