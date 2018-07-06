В Ялте обнаружено тело мужчины неподалеку от пляжа

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Сотрудники полиции республики Крым занимаются расследованием происшествия, которое произошло неподалеку от пляжа в Ялте.

Вчера 5 июля в полицию Ялты поступило сообщение о том, что неподалеку от одного из городских пляжей было обнаружено тело мужчины, которое лежало в метре от береговой линии. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что трагедия произошла в районе городского пляжа «Розовый», тело пострадавшего находилось в воде.

После предварительного осмотра специалистами установлено, что тело принадлежит мужчине 1956 года рождения, его родственники подтвердили личность погибшего. Предполагается, что он просто утонул, более точная причина гибели будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы. После получения ее результатов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Исходя из сводок крымских правоохранительных органов, только 2 июля сотрудникам МЧС три раза приходилось совершать экстренные выезды для спасения людей на воде. Известно, что в Николаевке утонул 33-летний мужчина, а под Алуштой спасали двоих рыбаков, которые не смогли на лодке самостоятельно добраться до берега.