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Горе-мать «учила» малолетнего ребенка водить авто

Сегодня, 09:19

Ребенок беспечной мамаши-«инструктора по вождению» еще даже не умеет говорить.

Горе-мать «учила» малолетнего ребенка водить авто, посадив его к себе на колени. Девушка ехала в машине, пренебрегая безопасностью ребенка, дав малолетнему наследнику «порулить». Мать шутя назвала это «первой учебой» и советовала малышу смотреть на дорогу.

Произошедшее нерадивая родительница сняла на видео, которое стремительно набирает просмотры.

Мнения пользователей разделились – большинство считает, что девушка поступила неправильно, и ее должны за это наказать. Но есть и те, кто считает, что в этом нет ничего плохого – их родители в детстве поступали точно так же.

Теперь это видео попадет в правоохранительные органы для проведения проверки. Горе-мамаша может «отделаться» штрафом в 3 тыс. рублей.

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