В Сызрани выжила сбитая поездом 9-летня девочка

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Неописуемая сила притягивает малышей к опасному участку не впервые.

Сообщение о чрезвычайном происшествии появилось в информационных сводках 5 июля. Сообщается, что трагическая ситуация случилась в 16:30 на перегоне ст. Кашпир - ст. Сызрань-город в районе совхоза Комсомолец. По последним данным, сбитая поездом 9-летняя девочка выжила. Ее состояние не комментируют специалисты больницы, но есть предположение очевидцев, что малышке понадобится дополнительный уход и медицинское наблюдение.

Примечательно, что причиной этого случая местные жители называют полтергейст, затягивающий детей на опасный участок железно-дорожного пути. Сообщается, что год назад (25 июня 2017 года) в районе совхоза «Комсомолец» пассажирский поезд насмерть сбил 15-летнего подростка, который оказался на путях с велосипедом.