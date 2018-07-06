В Серпухове неадекватный мужчина бегал по крышам автомобилей

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Нарушителя порядка поймали сотрудники полицейской службы. Возможно, мужчине грозит штраф за беспорядки.

Нарушителя заметили в среду с утра около половины одиннадцатого. В правоохранительные органы обратились пострадавшие жители Московского шоссе в Серпухове, которые рассказали, что какой-то неадекватный мужчина карабкается на автомобили и бегает по крышам, оставляя вмятины и царапины.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, москвича удалось задержать. На мужчину составили протокол, возможно, ему грозит штраф.