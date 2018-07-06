«Мне мозги не делать!»: В Ростове водитель маршрутки открестился от валидатора

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Водителя и АТП 5 раскритиковали за бездействие и халатность.

В Ростове водитель маршрутки прославился своим необычным сообщением в салоне маршрутного такси. Мужчина открестился от неработающего валидатора и сообщил людям свою версию произошедшего.

«Мне мозги не делать! Звоните в гараж почему не подключен терминал для безналичной оплаты», - написал на мятом листе водитель.

В ответ на его чистосердечное признание пользователи социальных сетей раскритиковали услуги АТП 5.

«Ну и почему АРПС молчит???? Почему тогда АТП 5 не гоняют и не штрафуют. И откуда люди знают, что это правда??? Бумажку написать можно за минуту. Не работает, выходим и не платим. А что еще в этой маршрутке не работает??» – высказались ростовчане.

Реакции от транспортной прокуратуры Ростова пока не последовало. Если чиновники не проведут соответствующую работу в восстановлении работоспособности валидатора, то обиженные пассажиры обещают жаловаться.