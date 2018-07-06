VistaNews.ru


Самолет, вылетевший в Анталию, экстренно приземлился в Казани

Сегодня, 07:28

Воздушное судно держало путь из Перми.

6 июня, в 4:50 утра, самолет, вылетевший в Анталию, экстренно приземлился в Казани. Экипаж авиасудна, прибыв на временную стоянку, принял меры по перезагрузке системы, но результата, которого должны были достичь такими мерами, не вышло. Из-за этого авиакомпания взяла на себя обязательства пересадить пассажиров на другой рейс.

Самолет, который так и не смог прибыть к месту назначения, приндалежит компании Onur air. Как сообщают представители аэропорта, судно должно было прибыть в турецкий аэропорт в 7:10 утра. Но представители уведомили пассажирам по прибытию в Казань об образовавшихся неполадках и необходимости дозаправки.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Казахстане экстренно сел летевший из Новосибирска турецкий самолёт

В Казани экстренно сел самолет из-за пассажирки, потерявшей сознание

Из-за отказа двигателя в Бишкеке экстренно приземлился самолёт

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем