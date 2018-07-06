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Воздушное судно держало путь из Перми.

6 июня, в 4:50 утра, самолет, вылетевший в Анталию, экстренно приземлился в Казани. Экипаж авиасудна, прибыв на временную стоянку, принял меры по перезагрузке системы, но результата, которого должны были достичь такими мерами, не вышло. Из-за этого авиакомпания взяла на себя обязательства пересадить пассажиров на другой рейс.

Самолет, который так и не смог прибыть к месту назначения, приндалежит компании Onur air. Как сообщают представители аэропорта, судно должно было прибыть в турецкий аэропорт в 7:10 утра. Но представители уведомили пассажирам по прибытию в Казань об образовавшихся неполадках и необходимости дозаправки.