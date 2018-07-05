Во сне внезапно скончался ведущий RT

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Эд Шульц ушел из жизни на 65-году, о чем сообщили его коллеги в соцсетях. Произошло это в Вашингтоне, и причины смерти журналиста пока не названы.

Во сне внезапно скончался известный ведущий телеканала RT, который вел собственную программу «Новости с Эдом Шульцем» еще с 2016 года, куда он перешел с прежнего места работы перед началом первых президентских праймериз в США. Карьера ведущего началась в 1980 году, и все это время Шульц был предан своему делу, менял места работы всего несколько раз.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала произошедшее: «Эд был одним из тех образованных, глубоких, широких душой американцев, проведя с которым вечер за ужином с джином или пивом, ты думаешь - какой замечательный народ, и как же мы похожи, и как же грустно и неправильно, что все так».