VistaNews.ru


Обнародованы детали отравления в Эймсбери из больницы

Сегодня, 20:24

Пострадавших от нервно-паралитического вещества после инцидента больше не зафиксировано, однако попавшие в больницу мужчина и женщина до сих пор пребывают в критическом состоянии, а наблюдение за ними продолжается на постоянной основе.

Обнародованы детали отравления в Эймсбери, сообщили которые сотрудники больницы. По словам врачей, медучреждение сейчас работает в обычном режиме, а в Скотленд-Ярде до этого подтвердили, что потерпевшие пострадали от тех же веществ, которыми весной отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Тем не менее, пребывающим в оцепленных местах гражданам специалисты посоветовали тщательно перестирать свою одежду, ведь риск отравления остается. Место происшествия, где были обнаружены люди без сознания, обследованы специалистами, новых аналогичный случаев не происходило.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В деле об отравлении Скрипалей помогут военные

"Загадочное отравление": Под Солсбери после Скрипалей появились новые жертвы

Больница в Солсбери не подтвердила информацию об отравлении Скрипалей «Новичком»

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем