Обнародованы детали отравления в Эймсбери из больницы

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Пострадавших от нервно-паралитического вещества после инцидента больше не зафиксировано, однако попавшие в больницу мужчина и женщина до сих пор пребывают в критическом состоянии, а наблюдение за ними продолжается на постоянной основе.

Обнародованы детали отравления в Эймсбери, сообщили которые сотрудники больницы. По словам врачей, медучреждение сейчас работает в обычном режиме, а в Скотленд-Ярде до этого подтвердили, что потерпевшие пострадали от тех же веществ, которыми весной отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Тем не менее, пребывающим в оцепленных местах гражданам специалисты посоветовали тщательно перестирать свою одежду, ведь риск отравления остается. Место происшествия, где были обнаружены люди без сознания, обследованы специалистами, новых аналогичный случаев не происходило.