Сегодня, 18:54

Как сообщают правоохранительные органы, к ним поступил звонок от матери пострадавшей.

От женщины стало известно об изнасиловании пациентки туапсинской больницы ее дочери, которая, по словам москвички, имеет психо-неврологическое заболевание.

По мнению мамы женщины, сотрудники умышленно воспользовались положением беззащитной больной и совершили насильный половой акт с ее дочерью.

Пока что официальных данных о продвижении данного дела нет, но уже известно, что руководство злосчастной больницы не дает никаких комментариев по этому поводу.