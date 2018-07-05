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Стало известно об изнасиловании пациентки туапсинской больницы

Сегодня, 18:54

Как сообщают правоохранительные органы, к ним поступил звонок от матери пострадавшей.

От женщины стало известно об изнасиловании пациентки туапсинской больницы ее дочери, которая, по словам москвички, имеет психо-неврологическое заболевание.

По мнению мамы женщины, сотрудники умышленно воспользовались положением беззащитной больной и совершили насильный половой акт с ее дочерью.

Пока что официальных данных о продвижении данного дела нет, но уже известно, что руководство злосчастной больницы не дает никаких комментариев по этому поводу.

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