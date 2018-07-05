«Это сборная летит домой»: В Великобритании произошло 7 землетрясений за 3 месяца

Сегодня, 18:52

Жители Великобритании не боятся проделок природы и придумывают оригинальные объяснения сейсмическим аномалиям.

5 июля в 10:53 утра по местному времени в графствах Суррей и Сассек произошло землетрясение землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера. Сейсмологи очень обеспокоены природной аномалией, ведь Британию всколыхнуло уже седьмое землетрясение за последние 3 месяца. Подземные толчки не были очень сильными. Некоторые люди ощущали колебание в зданиях, но британцы отделались лёгким испугом, так как существенных повреждений из-за природного катаклизма не было обнаружено. Очевидцы описывали своё состояние так, будто у них ушла земля из-под ног.

Сами британцы иронизируют на счёт землетрясений на острове. Они уверены, что сейсмическая активность связана с учащённым сердцебиением нации, когда те смотрят игры сборной на Чемпионате мира по футболу. А наиболее сильные толчки произошли тогда, когда игроки летели домой. Эксперты же не могут найти рационального объяснения землетрясениям, но обещают оперативно рассмотреть все данные и найти решение.