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В Саратове беззубая путана выпала из окна

Сегодня, 18:45

4 июля правоохранительные органы Октябрьского района сообщили о смерти женщины, которая выпала из окна чужой квартиры.

В Саратове на улице 2-й Садовой 62-летний пенсионер «подшофе» завел разговор с такой же выпившей 37-летней женщиной. Мужчина предложил ей подзаработать, оказав услугу сексуального характера за 1,5 тыс. рублей, на что женщина согласилась. Пара пришла к пенсионеру домой и продолжила «застолье», а когда алкоголь закончился, то владелец жилья решил «сгонять за добавкой». Вернувшись, он не обнаружил свою новую «подругу» у себя в жилище, а выглянув в окно, заметил, что женщина лежит у дома. Беззубая путана, по предварительной версии, попросту выпала из окна.

Погибшая 37-летняя женщина выпала за 30 минут до того, как медики зафиксировали ее смерть в 14:58.

По факту данного несчастного случая ведется проверка, о результатах которой станет известно позднее.

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