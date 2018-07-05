В Таиланде из-за шторма перевернулись лодки со 130 туристами из России и КНР

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Семеро человек уже считаются пропавшими без вести.

Случилось в происшествие в Таиланде на юге и на юго-западе острова Пхукет практически одновременно. Там из-за шторма, сильного ветра и высоких волн перевернулась две лодки со 130 туристами.

По некоторым данным, спасти уже удалось 90 человек. Семерых посчитали пропавшими без вести. Информация о погибших не поступала.

Отмечается, что большинство туристов в перевёрнутых лодках приехали из России, КНР и Тайваня. По информации местных информагентств, ситуация считается тяжёлой, так как спасательная операция затрудняется плохими погодными условиями.