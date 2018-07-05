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В Уфе горе-папаша закрыл детей без еды и воды

Сегодня, 17:51

Жители Черниковки стали свидетелями инцидента, который страшно даже представить нормальным родителям. Из окон доносились крики и плач маленьких детей в течение нескольких часов.

В Уфе местные жители такого еще не видели - горе-папаша попросту закрыл, как оказалось, своих малолетних детей в жару без еды и воды, и ушел по свои делам. Как рассказывают очевидцы, старший ребенок, которому исполнилось только три года, сидел на окне первого этажа, закрытого решеткой. Он и рассказал соседям, что случилось на самом деле.

Помимо 3-летнего малыша в квартире пребывал еще и годовалый ребенок, который постоянно плакал. Старший мальчик поведал соседям, что папа сначала накричал на них, а потом закрыл. Соседи жалуются, что у детей нечего пить и нечего есть. Отец, пренебрегая безопасностью собственных наследников, оставил их в опасности.

Соседи дали детям немного воды и печенья. Поговорив с малышами, они немного успокоились. Теперь разбираться с отцом будут внимательные прохожие, соседи, и, возможно полиция.

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