VistaNews.ru


В свердловском оздоровительном лагере зафиксировано несколько отравлений

Сегодня, 17:49

Сразу несколько детей после обеда в столовой пожаловались на ухудшение самочувствия.

Случай произошёл в свердловском оздоровительном детском лагере «Медная горка» под Верхней Пышмой. Сотрудниками Следственного комитета сегодня, 5 июля, было зафиксировано несколько отравлений ребят. Они стали жаловаться на плохое самочувствие после посещения столовой.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что пострадавшим уже оказали всю необходимую медицинскую помощь и их здоровью ничего не угрожает. Уже было организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой следователи выяснят все причины и обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Вспышка инфекции в омском лагере произошла по вине родителей

После отравления 16 детей в лагере в Ленобласти закрыли пищеблок

В Воронеже 13-летний дзюдоист упал и сломал позвоночник

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем