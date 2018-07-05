В свердловском оздоровительном лагере зафиксировано несколько отравлений

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Сразу несколько детей после обеда в столовой пожаловались на ухудшение самочувствия.

Случай произошёл в свердловском оздоровительном детском лагере «Медная горка» под Верхней Пышмой. Сотрудниками Следственного комитета сегодня, 5 июля, было зафиксировано несколько отравлений ребят. Они стали жаловаться на плохое самочувствие после посещения столовой.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что пострадавшим уже оказали всю необходимую медицинскую помощь и их здоровью ничего не угрожает. Уже было организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой следователи выяснят все причины и обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.