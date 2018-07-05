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В Черкесске врачи спасли ребенка, проглотившего игрушечный кулон

Сегодня, 16:48

Обычная детская шалость обернулась в трагедию, однако благодаря оперативности родителей и врачей сейчас все в порядке.

В Черкесске врачи многопрофильной больницы ( улица Гвардейская 1) спасли 6-летнего ребенка, проглотившего игрушечный кулон. Ребенок сначала игрался, а потом случайно произошел инцидент – все, может, было бы попроще, но он заел это кашей. Инородный предмет переправился в 3 физиологическое сужение.

Родители старались все сделать сами, однако помощь врачей была необходима. Ребенка спасали новым способом – без оперирования, благодаря рентгеновскому аппарату «С-дуга», однако под интубационным наркозом. Как делятся врачи, все под контролем, у малыша даже не пропал аппетит.

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