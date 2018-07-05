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Труп погибшего парня несколько месяцев пролежал в пустой квартире Ярославля

Сегодня, 15:50

Странный запах начал появляться только после наступления тепла в мае, однако жители дома не могли понять, откуда он исходит, и начали медленно «травиться» ядами. Страдали от этого и домашние животные, которые переставали даже есть.

Труп погибшего парня несколько месяцев пролежал в пустой квартире Ярославля, об этом жильцам 24 дома на Институтской улице рассказали правоохранители. Выяснилось, что молодой человек не проживал с матерью уже давно, а погиб в своем же жилище. Умерший страдал от наркотической зависимости, о чем рассказали его соседи.

Возмущенные граждане отметили, что квартира была обработана формальдегидом, однако отравляющее вещество никто убирать не стал, поэтому отравления в доме продолжились. Люди уже начали собирать подписи к обращению в Роспотребнадзор, чтобы ситуация была исправлена и отравления ядами прекратились.

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