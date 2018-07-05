Пафосное шоу устроил парень на капоте авто во Владивостоке

Сегодня, 15:39

20-летняя жительница Владивостока заметила, как лишенный адекватности парень ударил девушку, сидящую за рулем автомобиля.

После этого молодой человек запрыгнул на капот машины марки Mercedes.

Девушка кричала и просила прекратить это пафосное шоу. Но парень не обращал на ее уговоры никакого внимания. Автомобиль получил механические повреждения.

Девушка, ставшая свидетелем этой сцены, позвонила в полицию, рассказав об увиденном.

Правоохранительные органы, прибывшие к месту события, задержали хулигана.

Устанавливаются причины, по которым юноша нанес девушке телесные повреждения и повредил ее автомобиль.