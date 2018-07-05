Пафосное шоу устроил парень на капоте авто во Владивостоке

20-летняя жительница Владивостока заметила, как лишенный адекватности парень ударил девушку, сидящую за рулем автомобиля.
После этого молодой человек запрыгнул на капот машины марки Mercedes.
Девушка кричала и просила прекратить это пафосное шоу. Но парень не обращал на ее уговоры никакого внимания. Автомобиль получил механические повреждения.
Девушка, ставшая свидетелем этой сцены, позвонила в полицию, рассказав об увиденном.
Правоохранительные органы, прибывшие к месту события, задержали хулигана.
Устанавливаются причины, по которым юноша нанес девушке телесные повреждения и повредил ее автомобиль.