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Сотни гигантских ядовитых медуз выбросило на британское побережье

Сегодня, 14:27

Учёные разводят руками и не могут дать ответ, почему британские пляжи заполонили огромные ядовитые медузы, распугавшие всех туристов, желающих погреться на берегу моря.

На берег выбросило волосистую цианею – крупнейшую из известных медуз. Представители этого вида могут достигать 2 метров в диаметре, а их щупальца вырастают длиной до 30 метров. Цианея использует свои липкие конечности и ядовитые колючки для поимки добычи. Также этот вид биолюминесцентный и может производить свечение в темноте под водой.

Сотни гигантских медуз было выброшено на побережье Лландидно в Великобритании в эти выходные. Учёные не могут объяснить, почему происходит резкое увеличение этих существ в прибрежных водах. Вопреки распространённому мнению, недавняя жара никак не связана с появлением медуз, ведь они обитают в холодных глубоких водах Северной Атлантики, в северной части Тихого океана и Скандинавии. Ближе к концу жизни цианеи возвращаются на мелководье. Доктор Питер Ричардсон, глава отдела по восстановлению океана в Обществе по охране морской среды отметил, что наблюдается увеличение численности фауны в прилегающих к Британии морях, однако учёный не знает, почему это происходит.

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