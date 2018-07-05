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Отмечая победу сборной Англии на ЧМ-2018, на яхте погибла девушка

Сегодня, 14:03

Стюардесса лондонского порта Ребекка Бойл погибла во время прогулки на яхте. Компания праздновала победу сборной Англии по футболу в четвертьфинале ЧМ.

Поклонники сборной Англии по футболу празднуют победу своей команды в четвертьфинале Чемпионата мира 2018. Так, компания англичан решила провести вечеринку, посвященную этому событию на яхте. Одной из присутствующих на плавательном средстве была стюардесса из Лондона Ребекка Бойл, которая всю ночь поднимала бокалы за английских футболистов.

Известно, что после шумной вечеринки компания разошлась по своим яхтам, которые пришвартованы в порту Итальянской Ривьеры. Утром все снова собрались на завтрак, а Бойл не присоединилась к ним. После того, как ее начали искать на яхте La Polonia, где девушка работала стюардессой, было найдено ее тело в каюте.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили на теле 32-летней Бойл следы насильственной смерти – травму головы. Предположительно она могла упасть с лестницы, теперь полиция устанавливает – сама ли она упала или ей помогли. На данный момент тело погибшей находится на экспертизе, по данному факту проводится расследование, опрашиваются знакомые девушки.

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