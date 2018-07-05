Мужчину затянуло в подводную дамбу под Волгоградом

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33-летний мужчина утонул после того, как его затащило течением под подводную дамбу. Спасателям так и не удалось найти тело.

В Дубовском районе в заливе местной реки часто происходят несчастные случаи из-за опасной подводной дамбы. На данный момент тело погибшего ищут сотрудники спасательной службы. Мужчину затянуло в подводную дамбу во время купания. Подчеркивается, что недавно также сообщалось о несчастном случае на реке Иловля под Волгоградом. 32-летний мужчина спрыгнул с моста в реку. Мужчина напился спиртных напитков, пока отдыхал на местном пляже. Прыжок с моста стал последним, так как от удара об воду он захлебнулся и утонул.