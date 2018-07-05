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В "Пулково" искали бомбу из-за хулигана

Сегодня, 11:27

Процессы посадки-высадки приостановили, но вопрос о минировании решили быстро.

В Санкт-Петербурге в аэропорту "Пулково" зарегистрировали сообщение о наличии взрывного пакета в одном из терминалов. Специалисты искали бомбу, как оказалось, из-за хулигана, позвонившего из телефона своей однофамилицы. Мужчину вычислили после проверки звонка, который удалось поймать специалистам правоохранительных органов.

Подозреваемому гражданину инкриминируют хулиганство. В данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела, в отношении «телефонного шутника» составили административный протокол. Стабильность "Пулково" удалось сохранить в полном объеме, продолжили работу без задержек все терминалы и специалисты аэровокзала.

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