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Упавший на рельсы пассажир метро Москвы выжил

Сегодня, 10:29

На станции метро «Кропоткинская» Сокольнической линии оказали помощь пострадавшему человеку.

Обстоятельства вчерашнего инцидента на одной из станций метро Москвы выясняют экстренные службы. Упавший на рельсы пассажир выжил, о его состоянии информации пока нет.

Ситуация с падением пассажиров на рельсы неоднократно становилась причиной летального исхода, однако в некоторых случаях пострадавшим удавалось выбраться из смертельной ловушки. Стоит оценить ситуацию, учитывая следующие факторы: есть ли возможность самому покинуть опасный участок, сколько времени осталось до приближения поезда, есть ли опасность столкновения.

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