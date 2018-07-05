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Отчисленный студент прикидывался мертвым Лениным и брал деньги за «мавзолей»

Сегодня, 09:41

Таким образом студенты пытались заработать немного денег, создав собственный мавзолей. Молодых людей задержали по обвинению в незаконной деятельности.

Мужчины 26-ти и 24-х лет на арендованной квартире в Чертаново в Москве создали собственный «мавзолей», а один из них прикинулся мертвым Лениным. В ходе следствия оказалось, что мужчина встречал иностранцев в аэропорту, и за половину стоимости предлагал поехать в мавзолей. Некоторые велись на предложения мошенников

Молодой человек на возражения людей, что Ленин находится не в музее, отвечал, что из-за ремонта тело временно перевезли сюда. Обман раскрылся, когда один из иностранных туристов выяснил, что тело по-настоящему находится в Мавзолее в центре столицы, а то, что им показывали, - обычное мошенничество. Тогда дело дошло до правоохранительных органов, и в скором времени студентов отчислили из режиссерского факультета за незаконную деятельность.

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