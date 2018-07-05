В Барнауле зрители в кинотеатре «Арена» оказались заперты

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Во время вечернего сеанса 4 июля в кинотеатре ТЦ «Арена» сработала пожарная сигнализация. Оказалось, что запасной выход закрыт, а людей никто не кинулся выводить из зала.

Вчера 4 июля во время последнего сеанса в кинотеатре, который расположен в торговом центре «Арена» в Барнауле прозвучала сирена пожарной тревоги. После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» люди испугались и начали продвигаться к запасному выходу, который был закрыт, а в толпе началась паника, зрители оказались заперты. Сотрудники кинотеатра не бросились на помощь и не разъяснили ситуацию.

Только спустя пять минут билетер попытался открыть запасной выход, но имевшийся у него ключ не подошел к замку. После инцидента в социальных сетях разъяренные посетители кинотеатра писали, что сигнал пожарной тревоги начал звучать в 23:00, а запасной выход удалось открыть только в 23:11, в это время сирена еще звучала. Сообщается, что людям даже не объяснили причину такого инцидента, а просто выясняли – будут ли они досматривать сеанс. Тех, кто решился остаться, пропустили в зал через торговый центр, а остальным пообещали вернуть деньги за билеты, но только в рабочее время.

Возмущенные пользователи рассказывали, что руководство подобных заведений трагедия в Кемерове, где погибло 60 человек ничему не научила. Известно, что кинотеатр «Арена» после проведения проверок оказался закрыт из-за множества нарушений.