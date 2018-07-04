Наглец на машине с государственными номерами засветился в Брянске

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Житель Брянска пожаловался на «автохама» - водителя машины, якобы принадлежащей обладминистрации.

Лихач, управлявший машиной «Тойота Камри» с государственными номерами, вел себя на дороге очень нагло. На развязке возле телецентра его автомобиль подрезал другую машину. А после этого, он вынудил еще одного водителя остановиться. Очевидец сообщил, что не взирая на нарушения, которые совершил наглец, он продолжал доказывать свою правоту. Директор автобазы обладминистрации сообщил СМИ, что машина с такими государственными номерами закреплена за городской администрацией, а за рулем был водитель высокого чиновника.