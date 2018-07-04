VistaNews.ru


СК проверит обстоятельства гибели участника команды КВН «Пирамида»‍

Сегодня, 19:50

Восстановить последние мгновения жизни 33-летнего Аслана Алборова попытаются следователи Республики Северная Осетия Алания.

Следственный комитет Республики Северная Осетия Алания начал проверку по факту гибели участника команды КВН «Пирамида», 33-летнего Аслана Алборова - говорится на сайте ведомства. О смерти шоумена сообщил Сослан Плиев - директор Лиги КВН. 

Труп КВН-щика нашли сегодня в 5:30, лежащим на полу в коттедже базы отдыха «Порог неба» в Ирафском районе республики. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая прольет свет на обстоятельства и причины гибели мужчины. Следственный комитет проверит все факты и заключения, после чего будет вынесено процессуальное решение.

Церемония прощания с артистом пройдет в пятницу, 6 июля во Владикавказе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Башкирии нашли обмороженный труп мужчины

Обнародована дата прощания с погибшим из КВН Асланом Алборовым

В Подмосковье нашли трупы троих дальнобойщиков

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем