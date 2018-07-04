СК проверит обстоятельства гибели участника команды КВН «Пирамида»‍

Сегодня, 19:50

Восстановить последние мгновения жизни 33-летнего Аслана Алборова попытаются следователи Республики Северная Осетия Алания.

Следственный комитет Республики Северная Осетия Алания начал проверку по факту гибели участника команды КВН «Пирамида», 33-летнего Аслана Алборова - говорится на сайте ведомства. О смерти шоумена сообщил Сослан Плиев - директор Лиги КВН.

Труп КВН-щика нашли сегодня в 5:30, лежащим на полу в коттедже базы отдыха «Порог неба» в Ирафском районе республики. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая прольет свет на обстоятельства и причины гибели мужчины. Следственный комитет проверит все факты и заключения, после чего будет вынесено процессуальное решение.

Церемония прощания с артистом пройдет в пятницу, 6 июля во Владикавказе.