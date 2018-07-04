В США 15-летняя девушка оказалась в секс-рабстве из-за своего бойфренда

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В США 27-летний мужчина нашел свою будущую жертву в Сети. Он общался с ней две недели, после чего уговорил сбежать из дому. В итоге парень торговал телом девушки через Интернет, пока его не арестовали.

Известно, что злоумышленник дважды притягивался к ответственности за нанесение тяжелого физического ущерба жертвам. С 15-летней девушкой он познакомился благодаря YouTube. В итоге двухнедельного общения девушка привязалась настолько, что согласилась сбежать из дома. Последующее время она жила в отеле, где могла пользоваться Интернетом, благодаря чему ее смогла найти мама в Snapchat.

В то же время, ее бойфренд разместил на соответствующих сайтах информацию, что она оказывает сексуальные услуги, к чему принудил ее четыре раза. Деньги, которые заплатили клиенты, девушка отдала парню. Полиция задержала его и вскоре будет суд, где ему предъявят обвинения в принуждении к проституции.

Согласно статистике, девушки оказываются в секс-рабстве у малознакомых парней достаточно часто, и всегда срабатывает одинаковая стратегия. Парень входит в доверие к девушке, и может ждать до месяца, пока она не будет полностью ему доверять. Далее жертв выманивают из дома, и чувство влюбленности заставляет их идти на любые шаги.