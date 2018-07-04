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В Гуково девушку нашли живой через три недели

Сегодня, 19:16

Ушла из дома молодая женщина три недели назад. Героиней криминальных сводок восемнадцатилетняя беглянка не стала.

Все закончилось хорошо для нее и ее близких. Хотя из дома она ушла еще 13 июня.

Все время она находилась в розыске. К поиску Александры Лазуренко подключились волонтеры Ростовской области. За помощью они обратились в социальные сети.

Нашли ее в Гуково а 4 июля. Девушка была осмотрена медиками. Ее жизни ничего не угрожает. Лазуренко была передана родственникам.

Известно, что этот побег был не первым. Она и раньше самовольно уходила из дома.

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