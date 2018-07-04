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Обнародована дата прощания с погибшим из КВН Асланом Алборовым

Сегодня, 18:15

Юморист ушел из жизни во Владикавказе, именно там и будет происходить церемония. Помимо родных и близких умершего артиста, попрощаться с ним получат возможность и поклонники.

Обнародована дата прощания с погибшим из КВН Асланом Алборовым – 6 июля, не стало его ночью на 4 число. Коллеги участника команды «Пирамида» пока не могут поверить в его смерть, а директор театра КВН Сослан Плиев и вовсе привел печальную статистику уходящих из жизни талантливых и молодых юмористов.

Ранее сообщалось, что причина смерти Алборова пока не сообщается, правоохранители рассматривают возможные версии произошедшего. Тем не менее, источники сообщают, что криминального характера происшествия может и не быть.

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