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В Ростове болельщика лишили футбола на трое суток за мат в фан-зоне

Сегодня, 17:52

Страшная кара постигла преданного любителя футбола в день открытия Чемпионата мира. Алкоголь сыграл злую шутку с фанатом.

В Ростове-на-Дону болельщика лишили футбола на трое суток за мат в фан-зоне. Именно такой срок административного ареста был назначен судьей, которому правоохранители сообщили факты совершенного молодым человеком правонарушении. Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, мужчина, находясь в состоянии, позорящем человеческое достоинство, устроил дебош перед входом в фан-зону.

Контролеры не хотели пропускать на специально оборудованную площадку болельщика, который явно пьян. Мужчина начал громко возмущаться, при этом употребляя ненормативную лексику. Подоспевший к месту инцидента наряд полиции доставил футбольного фаната в отделение полиции. Утром районный суд приговорил дебошира к трем суткам административного ареста. Мужчина был вынужден пропустить девять матчей группового турнира ЧМ-2018, что уже является самым суровым наказанием.

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