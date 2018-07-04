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В Ростовской области пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом

Сегодня, 16:51

Погибли помощник машиниста и водитель грузовика. Один вагон сошел с рельсов, на место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники МЧС и полиция.

Сегодня, 4 июля, в Ростовской области на переезде пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом, в результате инцидента на месте погибли двое граждан, среди них помощник машиниста и водитель грузовика. Наличие жертв или пострадавших среди пассажиров сейчас устанавливается.

На месте ЧП работают представители правоохранительных органов, МЧС и бригада скорой помощи. Экспертам предстоит выяснить, что спровоцировало столкновение автомобиля с поездом. Предполагается, что виновником ДТП стал водитель КамАЗа. Отмечается, один из вагонов пассажирского поезда от удара сошел с рельсов, восстановительные мероприятия могут затянуться на сутки.

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