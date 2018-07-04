В Уфе пьяные "ЯжМать" подрались на глазах у полиции и плачущих детей

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Угомонить женщин пытались подруги и представители Росгвардии. Видео активно распространяется по Сети.

В Уфе пьяные "Яжмать" подрались на глазах у шокированной полиции и плачущих детей. Что конкретно послужило причиной конфликта, неизвестно, но судя по словам, звучавшим из уст оппоненток, дела весьма серьезные. Видео начинается с того, что на детской площадке уже собрались сотрудники Росгвардии, которые то и дело успокаивают неугомонных гражданок. В конфликт вмешиваются подруги и знакомые мамочек, но от этого никому не легче.

На фоне этого Апокалипсиса плачут дети, каждый переживает за свою маму. Съемка инцидента велась скрытно, так как очевидцы также рисковали получить пинков. Ролик набирает популярности в Сети и пользователи шокированы поведением женщин.