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В Рязани произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей

Сегодня, 16:16

На видео, которое уже доступно в сети, видно, как от страшного удара машины разбросало в стороны. Трудно сказать, пострадали ли люди, которые находились в машинах, или нет.

В Рязани произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. ВАЗ 2115 на большой скорости мчался со стороны путепровода. Во время пересечения машиной перекрестка, он на полной скорости врезался в легковой автомобиль Volkswagen Polo, который двигался по шоссе. В свою очередь немецкая легковушка от внезапного удара отлетела в другой автомобиль, стоящий на светофоре. После этого столкновения ВАЗ вылетает из поля зрения камеры, которая и засняла эту аварию.

В итоге ДТП все три машины получили механические повреждения. Пока официальной информации о данном дорожно-транспортном происшествии нет.

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