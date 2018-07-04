В Новороссийске девочка выпала с пятого этажа

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Новороссийское издание сообщило о трагедии, которая произошла с двухлетней девочкой. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ее падения.

Двухлетняя малышка в Новороссийске выпала из окна пятого этажа дома, который расположен на набережной Адмирала Серебряникова. На место происшествия прибыли медики и сотрудники скорой помощи. Ребенок был доставлен в первую городскую больницу с травмами различной степени тяжести и ссадинами. После случившегося малышка находится в шоковом состоянии и с ней работают психологи.

Глава управления по делам несовершеннолетних городской администрации Евгения Титкова сообщила, двухлетняя девочка вместе с родителями прибыла в гости к своим родственникам из Анапы. Взрослые проводили на кухне застолье, а ребенок был предоставлен сам себе, подвинув табурет к окну девочка оперлась на москитную сетку и выпала вместе с ней на улицу. Специалисты уверенны, что удар смягчили деревья, на которые она упала изначально.

Медики уверенны, что если бы падение произошло сразу на землю, то последствия могли бы быть трагическими, а так ребенок остался жив и получил незначительные увечья. Правда некоторые специалисты утверждают, что последствия такого падения могут проявиться через несколько лет.

В полиции просят родителей внимательнее следить за детьми, ведь в летний период все окна открыты, а малыши еще не могут рассчитать силу, с которой можно надавливать на москитную сетку. В Новороссийске это уже второй случай за сезон, когда ребенок выпал из окна, к счастью, он тоже не оказался трагическим.