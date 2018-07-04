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После отравления 16 детей в лагере в Ленобласти закрыли пищеблок

Сегодня, 15:55

Медики подозревают острую кишечную инфекцию и симптомы гастроэнтерита.

Недавно, вечером 3 июня, в Выборгском районе Ленобласти в лагере «Серебряный ручей» отравились 16 детей. После отравления их в экстренном порядке доставили в больницу. В Роспотребнадзоре сразу же решили провести в лагере дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Специалисты уже взяли пробы еды и воды из лагеря «Серебряный ручей», а также пробы биоматериала заболевших и контактирующих с ними детей.

Всего в «Серебряном ручье», который кстати находится у села Заходское в Выборгском районе, отдыхали 303 ребёнка. Все они приехали в основном из Пушкинского, Калининского и Приморского районов Санкт-Петербурга. Сейчас оставшиеся 287 детей всё ещё находятся в лагере.

В «Серебряный ручей» уже поехали сотрудники местного Роспотребнадзора, местных администраций и петербургского Комитета по образованию. Врачи уже приняли решение и закрыли пищеблок. Также идёт процесс изучения анализов у работников столовой.

Планируется, что здоровых детей будут кормить привозным питанием.

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