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«Сожженная фанатами» девушка работала с Паниной

Сегодня, 15:34

PR-менеджер «Леруа Мерлен» Галина Панина недавно поведала в одной из соцсетей информацию о девушке, которая умерла из-за буйства фанатов.

1 июля Юлию Анискину доставили в больницу с ожогом более 80% тела. «Сожженная фанатами» девушка, оказалось, работала с Паниной в Леруа Мерлен. Журналистам удалось узнать, что погибшая в больнице девушка ранее имела психические отклонения.

Панина обвинила фанатов в случившемся, хотя на тот момент сборная России не играла, что автоматически отсеивает их от виновных в ЧП. Также женщина назвала людей с патриотическим настроем «ватой», чем вызвала волну негодования у пользователей сети, в частности, у Марины Юдинич.

Советник губернатора оскорбила Панину, и теперь последняя готовит иск в суд. Сама Юдинич считает, что поступила правильно и не собирается извиняться перед сотрудницей «Леруа».

Как стало известно позже, Панина все же уволилась и попросила извинения за свой пост.

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