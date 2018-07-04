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Причиной неприятности стала дорожная яма, которая образовалась прямо у остановки. Местные жители отмечают, что во многих районах города образовались подобные провалы, которые не только повреждают транспорт, но и травмируют пешеходов.

В Ростове мужчина сломал ногу, выходя из автобуса, и произошло это на Ворошиловском проспекте. Пострадавший на видеозаписи рассказал, что успел ступить на асфальт, как вдруг попал в выбоину, которая и спровоцировала серьезную травму. На место инцидента мужчине пришлось вызывать скорую помощь.

Ростовчанина госпитализировали, а в соцсетях мужчине советуют обращаться с заявлением и справкой из больницы в суд. Не так давно на том же месте пострадала и другая жительница Ростова, однако девушка лишь порвала босоножку, но за компенсацией и с жалобами никуда не обращалась.