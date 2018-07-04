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Страшная трагедия потрясла жителей деревни Кагаево. В настоящее время правоохранители занимаются проверкой всех обстоятельств, приведших к гибели пятилетнего мальчика.

В Хакасии ребенок погиб от копыта лошади, которая паслась на околице деревни. По свидетельству друзей погибшего, они играли на лугу возле леса. Ребята постарше отвлеклись и не заметили, что мальчик подошел к лошади. Животное, видимо испугалось ветки, которую ребенок держал в руке и, встав на дыбы, ударило мальчика подкованным копытом в грудь. Малыш упал, потеряв сознание.

Дети начали звать взрослых. Хозяин лошади взял мальчика на руки и побежал в фельдшерский пункт. Однако пострадавший умер, так и не придя в сознание. Следствие проверяет обоснованность выпаса не стреноженных лошадей неподалеку от деревенских улиц. По окончании расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Хозяин лошади в деревне характеризуется положительно, имеет своих малолетних детей.