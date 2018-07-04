VistaNews.ru


В Ивановской области трехлетний ребенок выпал из окна больничной палаты

Сегодня, 13:02

Невнимательность матери мальчика и халатность медперсонала, поставившего москитные сетки в педиатрическом лечебном учреждении, привели к несчастному случаю.

В Ивановской области трехлетний ребенок выпал из окна больничной палаты, расположенной на втором этаже. При этом мальчик получил сложные переломы обеих ног. Ему предстоит долгое лечение, а возможно и операции. Главный врач больницы заявил, что днем мать ребенка вышла из палаты, открыв перед этим окно. Ребенок залез на подоконник и облокотился на сетку.

Теперь мальчика перевели из инфекционного в хирургическое отделение. Мамы маленьких пациентов говорят, что в педиатрических отделениях неразумно ставить противомоскитные сетки. С началом лета в российских регионах произошли десятки трагических случаев с детьми, которые выпадали из окон, опершись о сетку, которую считали надежной преградой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Под Костромой малыш выпал из окна четвёртого этажа

Пятилетний мальчик выпал с пятого этажа в Волжском

В Грозном 2-летний мальчик упал с 5-го этажа из-за недосмотра матери

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Рекомендуем