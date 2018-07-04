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Невнимательность матери мальчика и халатность медперсонала, поставившего москитные сетки в педиатрическом лечебном учреждении, привели к несчастному случаю.

В Ивановской области трехлетний ребенок выпал из окна больничной палаты, расположенной на втором этаже. При этом мальчик получил сложные переломы обеих ног. Ему предстоит долгое лечение, а возможно и операции. Главный врач больницы заявил, что днем мать ребенка вышла из палаты, открыв перед этим окно. Ребенок залез на подоконник и облокотился на сетку.

Теперь мальчика перевели из инфекционного в хирургическое отделение. Мамы маленьких пациентов говорят, что в педиатрических отделениях неразумно ставить противомоскитные сетки. С началом лета в российских регионах произошли десятки трагических случаев с детьми, которые выпадали из окон, опершись о сетку, которую считали надежной преградой.