В вологодской больнице пациентка получила ожоги во время операции

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После того, как пациентка очнулась от наркоза и обнаружила на ногах глубокие и болезненные ожоги, врачи заявили, что «до свадьбы заживет».

В вологодской больнице пациентка получила электрические ожоги во время операции. Женщине удаляли камни из почек под общим наркозом, поэтому она не могла почувствовать боль. Лишь в палате, придя в себя, вологжанка обнаружила на ногах обширные и болезненные раны. На все претензии пациентки, которой теперь придется несколько месяцев лечить ожоги с возможной пересадкой кожи, врачи отреагировали спокойно. По словам главврача больницы, во время операции произошло замыкание на стол, через медицинское оборудование.

Женщина написала заявление в прокуратуру. Теперь следователи устанавливают все факты, приведшие к чрезвычайному происшествию. Кроме того, будет дана оценка поведению врачей. Вопрос о профессиональной этике будет рассмотрен специальной комиссией. Техническая экспертиза проверит состояние медицинского оборудования.