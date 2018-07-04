Белгородский производитель продает мясо курицы с листерией

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Бактерию обнаружили в продукции «Приосколья». Россельхознадзор временно ограничил поставки мяса в страны Евразийского экономического союза.

«Приосколье», белгородский производитель мясной продукции, продает мясо курицы с листерией. Соответствующую проверку провели квалифицированные сотрудники Россельхознадзора. Было принято решение о временном введении ограничений на поставки продукции в государства ЕЭС. Ведомство направило обращение в региональные органы ветеринарии, чтобы небезопасное мясо не поступило в оборот.

Листерии представляют собой грамположительные палочковидные бактерии, некоторые виды способны возбудить серьезные заболевания у животного и человека. Мясо инфицируется бактерией в результате производства или хранения. При попадании в организм человека через кишки листерия большими массами оседает в селезенке и печени, там происходит распространение в другие органы. Бактерию называют внутриклеточным паразитом.