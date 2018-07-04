«Ограбление в «Пятерочке»: В Москве кассир получил ножевые ранения

Сегодня, 10:49

Пострадавший ожидает скорую помощь. По словам очевидцев, полицейские уже поймали преступника.

В Москве в «Пятерочке» произошло дерзкое ограбление. Мужчина украл товар в супермаркете, что заметил кассир и попросил оплатить его. Естественно, злоумышленник ответил отказом, что переросло в словесную перепалку, а после в потасовку. В результате кассир получил ножевые ранения, а обидчик поспешил покинуть супермаркет.

По словам очевидцев, кассир ожидает приезда скорой помощи, а сотрудники правоохранительных органов вовремя среагировали на инцидент и уже задержали подозреваемого. ЧП в «Пятерочке» наделало много шума среди местных жителей, так как подобные криминальные выходки пугают мирных граждан.