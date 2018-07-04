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«Герой из МВД»: В Ростове курсант спас жизнь мужчине

Сегодня, 09:42

Евгений Черноусов учится в юридическом институте МВД России. Благодаря грамотному реагирования на ситуацию удалось спасти человека.

В Ростове появился герой из юридического института МВД, о чем информируют представители учебного учреждения. Курсант Евгений Черноусов спас жизнь мужчине, оказавшись в Западном микрорайоне города на улице Маршала.

Проходя мимо высотного дома молодой человек услышал крики о помощи. Он увидел на балконе 4-го этажа мужчину, которому стало плохо из-за жары. Евгений оперативно поднялся в квартиру, помог хозяину покинуть балкон, вызвал скорую и оказал первую медицинскую помощь. Грамотные действия курсанта МВД позволили обойтись без человеческих жертв, в институт поступило письмо с благодарностью.

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