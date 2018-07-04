Мать Дениса Вороненкова рассказала, жив ли ее сын

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Появились подозрения, что смерть Вороненкова - «фейк», так как люди видели его в Израиле.

Людмила Вороненкова рассказала о судьбе сына, которого застрелили в Киеве год назад. В марте 2017 года на Украине убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Но журналисты начали подозревать, что его смерть - неправда, поскольку некоторые очевидцы видели его в Израиле. Мать убитого Дениса Вороненкова рассказала, жив ли ее сын на самом деле.

Людмила согласилась пройти исследование на детекторе лжи. Вороненкова не скрывает, что узнала о трагической судьбе сына от дочери, из сети. Хотя еще накануне вечером у них была беседа по телефону. Мать погибшего утверждает, что сын предчувствовал свою смерть, поскольку его что-то тяготило. Людмила Вороненкова считает, что на месте погибшего был точно ее сын. Но друг Вороненкова, Евгений Немироский утверждает, что родная мать в жизни экс-депутата не участвовала. Это подтверждает факт ее отсутствия на свадьбе с Марией Максаковой. Родительница призналась, что перестала хорошо общаться с сыном после семейного скандала.

По результатам опроса на детекторе выяснилось, что все же Людмила получала известия о том, что ее сын жив. Людмила опровергала данные утверждения, но детектор зафиксировал неправдивые показания. Ирина Вороненкова, сестра убитого согласилась принять участие в программе, и именно благодаря ей можно будет «пролить свет» на реальную ситуацию.

Напомним, Вороненков с супругой еще в 2016 году получили гражданство Украины. Его подозревали в рейдерском захвате. Денис был ярым критиком нынешней власти и жаловался на давление со стороны ФСБ. По результатам проведенного расследования, виновным в совершении убийства депутата признали бывшего мужа его жены Владимира Тюрина.