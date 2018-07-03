Неадекватная женщина подожгла качели на детской площадке в Подмосковье

Сегодня, 22:41

Жители недоумевают, как «с виду приличная» могла поджечь детскую площадку.

Неадекватная женщина, как можно заметить на видео, делала вид, что что-то ищет в сумке. Потом она якобы решила искать, сидя на качели, после чего резко подожгла и убежала. Произошел странный инцидент на детской площадки в городе Клин, что в Подмосковье, на улице Карла Маркса, дом 88.

Видео, что попало в сеть, вызвало огромную волну негатива к неизвестной. Поймать ее пока не удалось.

Представители ЖКХ поражены, как можно так не любить детей и свой город, чтобы до такого додуматься. О жертвах неизвестно.