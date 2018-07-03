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В Ухте рядом с «Вечным огнём» разлагаются трупы животных

Сегодня, 20:06

Гниющие трупы животных и мусор рядом с «Вечным огнём». Такой антураж получил памятник погибшим солдатам в этом городе.

В Ухте рядом с «Вечным огнём» разлагаются трупы различных животных, издавая зловонный запах. Или прибирать нужно только перед 9 мая, или это в городе уже не считается памятником павшим за Великую Победу.

В Ухте этот мемориал находится на уклоне. О безобразии рядом с «Вечным огнём» проинформировали посетители местных соцсетей.

По их информации, рядом с «Вечным огнём» наблюдается мусор, бутылки и одноразовая посуда. Мало того, здесь же отмечено наличие разнообразного нижнего белья, как мужского, так и женского, самых разных цветов.

Всё это рядом с «Вечным огнём» в Ухте на расстоянии лишь нескольких метров от него.

На тропинке, ведущей к мемориалу, происходит разложение собачьего трупа. Неподалёку зловонные запахи распространяет умершая утка. Всё это «великолепие» дополняется разноцветными разводами от бензиновых пятен.

Неравнодушные жители, проживающие в Ухте, призвали всех принять участие в субботнике, который назначен на 7 июля. С собой, желательно, прихватить перчатки и мешки для сбора мусора, а на ноги надеть резиновые сапоги.

В Ухте хотят очистить территорию мемориала и, видимо, успешно сделают это. 

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